شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد السكندري فى الدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، على التشكيل الذى سيخوض به مباراة الاتحاد السكندرى المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، فى بطولة الدورى الممتاز.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد السكندري

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلى مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى ومحمد هانى وأيمن أشرف وبدر بانون وعلى معلول وأليو ديانج وحمدى فتحى وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا ومحمد شريف.

ويستعيد الأهلى فى مباراة الليلة الثلاثى المُصاب، مروان محسن ووليد سليمان وحسين الشحات والذى غاب الفترة الماضية للإصابة، حيث غاب الشحات لإجرائه جراحة فى صابع القدم، فيما غاب وليد سليمان لإصابته بكورونا ثم بآلام فى الركبة فيما غاب مروان للإصابة فى الركبة.

ويعود بيتسو موسيمانى للقيادة الفنية لفريقه فى مباراته ضد الاتحاد السكندرى بعد غياب 15 يوماً بسبب إصابته بفيروس كورونا، منذ قيادة الفريق الأحمر لآخر مرة فى مباراة المقاصة بافتتاحية الدورى ،وقاد موسيمانى الأهلى فى مباراة المقاصة يوم 13 ديسمبر الجاري، قبل أن يتعرض للإصابة بفيروس كورونا، ويتم خضوعه للعزل الصحي، حتى اكتمال شفائه من فيروس السبت.

وقاد كيفين جونسون، المدرب العام للأهلي، الفريق الأحمر فى آخر مباراتين، بدلا من موسيماني، حيث كان يقتصر دور موسيمانى على محاضرة اللاعبين قبل المباريات عن طريق خاصة الفيديو كونفرانس، من مقر العزل الصحي.

وغاب موسيمانى عن قيادة الأهلى فى الفترة الأخيرة بسبب إصابته بفيروس كورونا، وخضوعه للحجر الصحى بأحد المستشفيات قبل أن يتعافى من الإصابة بعد تحول عينته من إيجابية إلى سلبية.

وغاب موسيمانى عن قيادة الأهلى فى مباراتى غزل المحلة بالجولة الثانية بمسابقة الدورى وعن مباراة سونيديب بطل النيجر بذهاب الدورى الرئيسى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وتغلب الأهلى على المقاصة فى افتتاح الدورى ثم على غزل المحلة بالجولة الثانية ونجح فى تسجيل 6 أهداف كأقوى خط هجوم فى الدورى رغم لعب مباراتين فقط، وبواقع 3 أهداف فى كل مباراة.