شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: مواجهة الزمالك صعبة وأتمنى الفار ميغمضش عينه وسنطبق طريقة الحزام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أن مواجهة الزمالك لن تكون سهلة، ودائما مواجهات الفريقين يكون فيها ندية وإثارة. وقال عامر فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر، "الفريق جاهز ومستعد لمواجهة الزمالك، والمباريات دائمًا أمامه تكون فيها ندية.. الزمالك لديه لاعبون على المستوى الفردى مميزون، ولا يجب أن نترك لهم الحرية، ونتائجنا مع الزمالك فى آخر عشر مباريات جيدة، وفى بعض المواجهات كان لا يستطيع التفوق علينا".

وأضاف رئيس سموحة، "المباراة الماضية مع الزمالك كان التحكيم جيدًا، ولكن فى المباراة التى قبلها كان لنا ركلة جزاء لم يتحدث عنها.. طريقة الحزام التى تحدثت عنها هى أن نكون حذرين من المهارات الفردية للاعبى الزمالك خلال اللقاء"، مضيفا، "استمعت لحديث الجهاز الفنى بقيادة أحمد سامي، وقمت بترجمته على طريقتى الخاصة، ونحن أيضا لدينا لاعبون مميزون، واللقاء لن يكون سهلا، والأهم آلا يغمض الفار عينه فى المباراة".

وتابع، "لا نشكك فى أى حكم مطلقا، ونطالب فقط بالحصول على حقوقنا، وكل الحكام محترمين ولا أشكك فى ذمة أحد إطلاقا، والحكم الذى حرمنا من ركلة جزاء أمام الاتحاد السكندرى من أفضل الحكام المتواجدين على الساحة".

ويدخل سموحة هذا اللقاء محتلاً المركز السابع برصيد 5 نقاط من ثلاث مباريات تعادل فى 2 منها مع غزل المحلة والاتحاد السكندرى (1 – 1) فى أول جولتين، ثم تفوق على وادى دجلة بالقاهرة (2 – 1) فى الجولة الرابعة.



بينما الزمالك فى المركز التاسع برصيد 4 نقاط من مباراتين فاز فى الأولى على المقاولون (2 – 0) ثم تعادل مع بيراميدز (1 – 1).



16 مباراة جمعت الطرفين فى مسابقة الدورى منذ صعود سموحة موسم 2010 – 2011.



الأرقام تعطى أفضلية كبيرة للزمالك بـ 7 حالات فوز و19 هدفاً مقابل 3 انتصارات و14 هدفاً للفريق السكندرى و6 تعادلات أخرها (3 – 3) فى الجولة 26 الموسم الماضي.



فى أخر لقاء بين الفريقين قلب الزمالك تاخره بهدف صلاح محسن لفوز بهدفى إمام عاشور و أحمد سيد"زيزو" فى ربع نهائى كأس مصر بتاريخ 5 أكتوبر الماضي.

هذه المواجهة ستكون الثانية للبرتغالى جايمى باتشيكو مع الزمالك أمام سموحة فى مسابقة الدورى بعد أن قاده للفوز (2 – 0) فى الجولة السادسة موسم 2014 – 2015 بثنائية باسم مرسى ومؤمن زكريا فى الوقت بدل الضائع.