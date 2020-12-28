شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. محمد الشناوى: بحب الهضبة والكينج.. والمحشى أكلتى المفضلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب من البطولات والألقاب التى تحققت على يديه، ويظهر من خلاله اهتمامه بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هو محمد الشناوى، نجم حراسة المرمى فى الأهلى والمنتخب الوطنى، والذى خطف قلوب الأهلاوية بعد موسم مميز خاضه مع القلعة الحمراء، ليكون أحد أهم العناصر المؤثرة فى تتويج الأهلى بالثلاثية التاريخية فى 2020، وهى الدورى العام، ودورى أبطال أفريقيا وكأس مصر.

ما هو أكثر مكان تحب السفر إليه؟

هناك الكثير من البلدان، مثل دبى، وإيطاليا.

من هو مطربك المفضل؟

عمرو دياب ومحمد منير.

ما هى هوايتك المفضلة بعيداً عن كرة القدم؟

بحب التنس وركوب الخيل.

ما هو لقبك المفضل؟

أى حاجة الجمهور بيقولها بحبها.

ما هو أول مرتب تقاضيته؟

100 جنيه تقريباً مع الأهلى.

ما هى أكثر أكلة تفضلها؟

محشي الكرمب.

ما هو أكثر موقف لا تنساه فى الملعب؟

فى مباراة حرس الحدود كنا خسرانين وباقى دقيقة تقريباً ومسكت الكرة كنت عايز العبها بسرعة ومشيت بيها برة منطقة الجزاء وهى فى إيدى والحكم ما شافهاش وكملت ولعبتها.