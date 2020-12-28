شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصدره «الترند».. 10 معلومات عن لوك هاربر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر المصارع الأمريكي جوناثان هوبر الشهير بـ لوك هاربر أثناء تواجده في اتحاد WWE وبرودي لي، في اتحاد AEW، الذي قائمة الأكثر بحثًا على جوجل، بعد وفاته أمس الأحد، بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز 41 عامًا.

وكشفت زوجته أماندا من خلال حسابها على موقع تابادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، عن سبب الوفاة، حيث كان يعاني من مرض في الرئة منذ فترة طويلة، مشيرة إلى أنه لم يكن مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وقالت: «لقد كان محاطًا بالحب بعد معركة شاقة مع مشكلة رئوية غير مرتطة بكوفيد 19».

«المصري اليوم» يرصد أبرز المعلومات عن نجم wwe.

1. هو مصارع أمريكي محترف، من مواليد 1979 في روتشستر، بنيويورك.

2. مارس عدة ألعاب رياضية، حيث لعب اللاكروس لمدة أربع سنوات، كما لعب الهوكي في بطولات الشباب المستقلة لكنه اختار احتراف المصارعة.

3. وتلقى «هوبر» التدريب على فنون المصارعة بشكل رسمي على يد كيربي ماركوس وريك ماتريكس في روتشستر، نيويورك.

4. انخرط في مجال المصارعة بشكل احترافي عام 2002.

5. اسمه الحقيقي جوناثان هوبر لكنه عرف باسم لوك هاربر عندما التحق باتحاد WWE المصارعة الترفيهية العالمية عام 2012.

6. انفصل عن WWE، في عام 2012، ثم اختفى لمدة طويلة.

7. ظهر فيما بعد ولأول مرة باسم برودي لي من مشاركته في اتحاد AEW عام 2019.

8. كان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بأعضاء بفريق عائلة وايت براي وايت وإريك روان، وحقق من خلالهم عدد من البطولات.

9. في عام 2014، أصبح «هاربر» بطل للقارات من خلال WWE، بعد أن هزم دولف زيجلر.

10. حقق عدد من البطولات خلال مسيرته مع WWE منها لقب الإنتركونتيننتال ولقب NXT للزوجي ولقبي «سماكداون» للزوجي، كما حصل على لقب AEW TNT بعد انضمامه إلى اتحاد AEW.