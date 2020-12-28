شكرا لقرائتكم خبر عن صن داونز يغلق رسميًا المفاوضات مع الأهلي بشأن «سيرينو»: لا فائدة منها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى النادى الأهلى خبر صادم بعدما أعلن نادي صن دوانز الجنوب أفريقي، غلق المفاوضات مع الأهلي بشأن اللاعب الأورجوياني جاستون سيرينو.

وأصدر صن دوانز بيانًا رسميًا عبر موقعه الالكتروني بشأن الصفقة، جاء كالآتي: «يعلن نادي ماميلودي صنداونز، إنهاء المفاوضات مع الأهلي بشأن صفقة جاستون سيرينو، لأن الأندية بعيدة كل البعد عن بعضها البعض بشأن رسوم انتقال اللاعب».

وأضاف البيان: «العلاقات الطيبة بين رئيس النادي الأهلي السيد محمود الخطيب ورئيس ماميلودي صنداونز باتريس موتسيبي ستتواصل ولكن لا فائدة أو غرض من مواصلة المناقشات حول جاستون سيرينو».

وتابع: «سيستمر ماميلودي صنداونز في إطلاق سراح لاعبيه إلى دول أوروبية وإفريقية ودول كرة القدم الأخرى كما سبق وفعل، لكن يجب أن تكون رسوم النقل ملائمة لأن صنداونز يدفع أموالًا كبيرة للاستحواذ على اللاعبين».

وأتم: «يجب أن يركز سيرينو الآن مستقبله في النادي».