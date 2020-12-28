شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث عن انتصار جديد أمام الاتحاد في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق الاتحاد السكندري، في السابعة والنصف من مساء اليوم الأحد، على استاد الأهلي we السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

ويتطلع الأهلي إلى مواصلة انطلاقته المثالية في بطولة الدوري وتصدر قمة جدول المسابقة، في مشوار الحفاظ على اللقب والتتويج به للموسم السادس على التوالي، وللمرة الـ43 في تاريخه.

ويعتبر لقاء الأهلي مع الاتحاد، أحد المطبات الصعبة في الدوري؛ نظرا للندية الواضحة التي تشهدها مواجهات الفريقين التي تحفل بالإثارة منذ انطلاق مسابقة الدوري في نهاية الاربعينيات من القرن الماضي، ويزيد من صعوبتها ما يقدمه زعيم الثغر من مستوى متميز هذا الموسم.

يدخل الأهلي مواجهة الاتحاد وفي جعبته 6 نقاط، جمعها من الفوز في الجولتين السابقتين من الدوري، على مصر المقاصة 3ــ1 وعلى غزل المحلة 3ــ صفر.

ويعد الأهلي صاحب أقوى خط هجوم في المسابقة، بعدما نجح لاعبوه في تسجيل 6 أهداف بواقع 3 أهداف في المباراة الواحدة، وكذلك صاحب أقوى خط دفاع، بعدما استقبلت شباكه هدفا وحيدا.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة انتصاراته المحلية بعد رحلته الإفريقية الناجحة في النيجر، وتحقيقه الفوز على حساب سونيديب بهدف دون رد في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

واختار بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق، التي ستخوض مباراة الاتحاد السكندري اليوم وضمت كلا من:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمود وحيد، وأليو ديانج وحمدي فتحي وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات ومحمود كهربا وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر ومروان محسن ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان.