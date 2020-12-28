23 لاعبًا في قائمة المقاصة استعدادًا لمباراة الجونة

شكرا لقرائتكم خبر عن 23 لاعبًا في قائمة المقاصة استعدادًا لمباراة الجونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 23 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق، مساء اليوم، بأحد فنادق مدينة الجونة، استعدادًا لمباراة الجونة المقرر إقامتها في الثانية والنصف مساء بعد غد الأربعاء باستاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري.
وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير وأحمد مودي وأسامة العزب ومحمد دسوقي وعصام صبحي وأحمد متعب وأحمد صبيحة ورجب عمران وصلاح عاشور وعلي محمد ومصطفى شبيطة وهشام محمد وباولن فوافي وشميلس بيكلي وخالد أوتشو وعبدالله مجدي ومفتاح طقطق ومروان حمدي وزياد أشرف ومحمد عادل «أمو» وأحمد عادل «ميسي».
ويخوض فريق المقاصة، مساء اليوم، مرانه على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران يغادر اللاعبون المختارون في القائمة القاهرة متوجهين إلى الجونة للانتظام في معسكرهم المغلق حتى موعد المباراة.
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