شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلي يعلن شفاء فخر الدين بن يوسف من كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور أكرم عبدالعزيز، رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، أن مسحة فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق باتت سلبية.
وأضاف: «أصبح الدولى التونسى جاهزًا للتواجد بشكل طبيعى ضمن صفوف الفريق وصار موقف دخوله قائمة المباراة المقبلة أمام أسوان من عدمها وفقًا لرؤية الجهاز الفنى بقيادة محمد وهبة».
ويحل الدراويش ضيفًا على الفريق الأسواني باستاد بتروسبورت، غدًا الثلاثاء، في خامس جولات مسابقة الدوري الممتاز.
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