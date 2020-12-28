شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ الأهلي بجائزة «جلوب سوكر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي خطابًا رسميًا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ للتهنئة بمناسبة فوز الأهلي بجائزة «نادي القرن في إفريقيا والنادي الأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط» من مؤسسة «جلوب سوكر».

جاءت تهنئة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي في إطار دعم الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي، للأندية المصرية؛ لرفع راية مصر عالية في المحافل القارية والعالمية.

وكان الكابتن الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قد تسلم جائزة «جلوب سوكر»، أمس، في الاحتفال الكبير الذي أقيم في دبي، بحضور قيادات مجلس دبي للرياضة، وجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولفيف من نجوم الكرة العالمية.

وحرص محمود الخطيب على توجيه الشكر إلى مجلس دبي ومبادرة الشيخ محمد بن راشد؛ لاهتمامه بالكرة في المنطقة العربية والعالم كله، مؤكدًا أن اختيار النادي الأهلي للتواجد في الحفل ممثلًا للكرة الإفريقية والعربية شرف كبير.

جدير بالذكر أن مؤسسة «جلوب سوكر» طرحت استفتاءً منذ فترة على موقعها لاختيار النادي الأفضل في العالم، وفي منطقة الشرق الأوسط، على أن يكون قرار اختيار الأفضل بنسبة ٦٠% للجنة الخبراء التي شكلتها المؤسسة، و٤٠% من القرار لرأي الجمهور، وحسم رأي الأغلبية في لجنة الاختيار هوية الجائزة، وفاز ريال مدريد بلقب نادي القرن في العالم، وحصل النادي الأهلي على لقب نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجًا بالبطولات في منطقة الشرق الأوسط.