شكرا لقرائتكم خبر عن «شوبير»: رمضان صبحي يبحث في بيراميدز عن نجم الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد الاعلامي أحمد شوبير المستوى الذي يقدمه رمضان صبحي في صفوف بيراميدز خلال المباريات الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز وأخرهم مواجهة سيراميكا كليوباترا.
وقال «شوبير»، خلال تصريحات اذاعية: «أشعر أن رمضان عصبيًا تائهًا في صفوف بيراميدز وكأنه يبحث عن على معلول ظهير الأهلي الأيسر والذي تألق برفقته مع الفريق الأحمر».
وواصل: «لازال أداء بيراميدز غير جيد حتى الاّن في الدوري وفي المباراة التي خاضها بالكونفدرالية».
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