شكرا لقرائتكم خبر عن «شوبير»: رمضان صبحي يبحث في بيراميدز عن نجم الأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد الاعلامي أحمد شوبير المستوى الذي يقدمه رمضان صبحي في صفوف بيراميدز خلال المباريات الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز وأخرهم مواجهة سيراميكا كليوباترا.

وقال «شوبير»، خلال تصريحات اذاعية: «أشعر أن رمضان عصبيًا تائهًا في صفوف بيراميدز وكأنه يبحث عن على معلول ظهير الأهلي الأيسر والذي تألق برفقته مع الفريق الأحمر».

وواصل: «لازال أداء بيراميدز غير جيد حتى الاّن في الدوري وفي المباراة التي خاضها بالكونفدرالية».