شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم صادم من المواقع الانجليزية لأداء محمد صلاح أمام وست بروميتش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل أمس فريق ليفربول مع وست بروميتش ألبيون بنتيجة ايجابية 1- 1 ولعب فريق ليفربول واحدة من أسوأ مبارياته هذا الموسم في الدوري الانجليزي أمام فريق يحتل المركز قبل الأخير في الدوري حاليا، حيث تقدم ماني لليفربول في الشوط الأول ثم تعادل فريق وست بروميتش قبل نهاية المباراة بدقائق لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي.

المباراة لم تحسن أو تقلل من ترتيب الفريقين حيث ظل ليفربول كما هو في الصدارة بـ 32 نقطة وظل ايضا وست بروميتش في المركز قبل الأخير بـ 8 نقاط فقط.

وبناءا على الأداء والنتيجة في المواقع والصحف الانجليزية بعد المباراة أعطت تقييما سيئا للاعبي ليفربول حيث أن اعلى اللاعبين تقييما هو اللاعب ماني الذي أحرز هدف ليفربول وذلك بمتوسط تقييم 6.8 وحل بعده اللاعبان ماتيب وروبنسون بمتوسط تقييم 6.6، اما الاسوأ فكان ترينت الكساندر ومعه لاعبنا محمد صلاح حيث حصلا على متوسط تقييم 5.4 ليكونا بذلك الأقل تقييمًا بين لاعبي ليفربول.

وفيما يلي تقييم جميع لاعبي ليفربول في مباراته أمام وست بروميتش ألبيون.