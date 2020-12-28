«بيج رامي» يحسم الجدل بشأن طلب «نصف مليون جنيه» للظهور في البرامج

علّق رامي السبيعي، الشهير بـ "بيج رامي" على الأنباء المتداولة على السوشيال ميديا وبعض المواقع الإخبارية حول نصف مليون جنيه مقابل الظهور في برنامج تلفزيوني.

ونقل موقع "مصراوي" عن بيج رامي قوله: "أنا مبتكلمش في أي فلوس خالص، في شركة هي اللي بتتفاوض باسمي وكل الأمور دي مع الشركة".

وأضاف رامي السبيعي: "قبل كده كنت بظهر عادي من غير فلوس، لكن دلوقتي الأمور دي مع الشركة اللي بتتفاوض باسمي".

وتداولت مواقع االتواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام شائعات تفيد بطلب "بيج رامي" مبلغ 500 ألف جنيه مقابل الظهور في البرامج التليفزيونية، وهو ما أثار حالة من الجدل بين المواطنين.

وكان "بيج رامي" قد حصل على المركز الأول عالمياً في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام.

وأقيمت البطولة في مدينة لاس فيجاس الأميركية بولاية نيفادا، في الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر الحالي.

وشارك رامي السبيعي في "الوزن المفتوح"، حيث نافس الثنائي الأميركي الشهير، فيل هيث، وبراندن كوري، والإيراني هادي شوبان، ورغم إصابة "بيج رامي" بفيروس كورونا في وقت سابق، إلا أنه نجح في الإعداد للبطولة، واستطاع اقتناص اللقب الكبير من هيث الذي حصل عليه 7 مرات متتالية.

كما نفى برنامج "معكم منى الشاذلي" ما وصفه بـ"الأخبار الكاذبة"، كاشفًا في بيان له، أمس الأحد، تفاصيل تفاوض البرنامج مع البطل المصري "بيج رامي".

ونفى البرنامج التصريح بأي شيء له علاقة بالاتفاق المادي مع "بيج رامي"، مؤكدًا أن علاقة البرنامج بالشخصيات والنجوم التي يستضيفها قائمة على الاحترام المتبادل.​