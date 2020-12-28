شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد المنسق الإعلامى لمنتخب الشباب والعزاء بمسجد النور بالعباسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى منذ قليل والد وليد ماهر، المنسق الإعلامى لمنتخب الشباب، ومن المقرر تشييع جثمانه بمدافن طريق السويس على أن يقام العزاء فى مسجد النور بالعباسية.

واستدعت لجنة تقصى الحقائق باتحاد الكرة، الدكتور وليد منظور طبيب منتخب الشباب لسماع أقواله فى مقر الجبلاية، اليوم الاثنين، عن أسباب أزمة انتشار فيروس كورونا في صفوف بعثة منتخب الشباب خلال تواجدها في تونس، وما ترتب على ذلك من الانسحاب من تصفيات بطولة شمال أفريقيا، وتعلن لجنة تقصى الحقائق قراراتها فى أزمة منتخب الشباب الخميس المقبل بعد وصول جميع التقارير المطلوبة من مسئولى بعثة منتخب مصر فى تونس، والاستماع لأقوال بعض اللاعبين من فندق العزل الصحى.

وقررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد تشكيل لجنة تقصي حقائق لبيان الأسباب والملابسات التي أدت لعدم مشاركة المنتخب الوطني للشباب على الوجه الأمثل في البطولة، على أن تتشكل لجنة تقصي الحقائق على النحو التالي: حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد عن الناحية القانونية والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد عن الناحية الطبية والدكتور علاء عبد العزيز عن الناحية الفنية والدكتور مصطفى عزام مقررا للجنة، وللجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز مهمتها.

وأظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجريت على بعثة المنتخب الوطني للشباب فور وصولها القاهرة عائدة من تونس عن استمرار ايجابية عينات 15 لاعبا واستمرار إيجابية عينة ربيع ياسين المدير الفني وعامل المهمات.

وتم السماح للاعبين ال 13 وأعضاء الجهاز الفني والإداري الذين ظهرت سلبية نتائج مسحاتهم بمغادرة فندق العزل إلى منازلهم ، فيما يستمر المصابون في فندق العزل تحت إشراف فريق من الطب الوقائي بوزارة الصحة لمتابعة حالاتهم وتنفيذ البرنامج العلاجي المقرر لهم.