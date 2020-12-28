شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف سامى الشيشينى مباراة وتغريمه 20 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إيقاف سامى الشيشينى المدير الفنى لفريق أسوان مباراة واحدة وتغريمه 20 ألف جنيه، بعد حصوله على البطاقة الحمراء فى مباراة فريقه الأخيرة بالدورى أمام الجونة، والتى خسرها أبناء الجنوب بنتيجة 1-0.

وأعلن طارق مجدى، حكم الساحة لمباراة أسوان والجونة فى الأسبوع الرابع ضمن مباريات الدورى الممتاز، طرد سامى الشيشينى المدير الفنى لفريق أسوان بعد اعتراض الأخير بشدة على حكم المباراة، بسبب رمية تماس، واعترض المدير الفنى لفريق أسوان وتوجه له حكم المباراة بعد استمرار الحديث من سامى الشيشينى حول رمية تماس وسط رفض المدرب لقرار حكم اللقاء.

وعلّق الشيشينى على تلقيه بطاقة حمراء فى المباراة قائلا، "لا أصدق أننى طُردت حتى بعد عودتى إلى منزلي، ولا أعرف سبب طردي.. ما حدث أن الكرة خرجت والحكم احتسبها رمية تماس للجونة، فقلت له إن رمية التماس لنا نحن، كانت اللقطة واضحة أمام الحكم، فحضر إلى الحكم لتهدئتى وقال لى أنت لست صغيرا ولا تعترض، وأمسكنى من يدي، بعدها هدئت ووجدت الحكم يشهر البطاقة الصفراء فى وجهى وعندما أمسكت يده قام بطردى".

ويعكف الجهاز الفنى لفريق أسوان، بقيادة سامى الشيشينى، على مراجعة المباريات الأربعة الأخيرة للنادى الإسماعيلى فى مسابقة الدورى العام، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى الدراويش، قبل اللقاء المرتقب الذى يجمع الفريقين الثلاثاء المقبل على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الخامس.

ويسعى الشيشينى لتصحيح مسار أبناء الجنوب بعد الخسارة فى مباراتين متتاليتين أمام المصرى والجونة، بعد الفوز بأول جولتين فى الدورى، مستغلاً حالة عدم الاستقرار الفنى فى الاسماعيلى بسبب تراجع نتائج الدراويش فى الفترة الأخيرة.

ويركز سامى الشيشينى المدير الفنى لأسوان على كيفية إيقاف الهجوم المتوقع من أبناء الدراويش، بالإضافة إلى شن هجمات مرتدة تساعد الفريق على إحراز هداف فى مرمى المنافس وخطف الـ 3 نقاط.

الجهاز الفنى لأسوان سيعرض ملخصا لمباريات الإسماعيلى للاعبى أسوان من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف فى الدراويش .

وخاض الإسماعيلى 4 مباريات فى الدورى تعادل فى 4 مباريات وخسر واحدة ليحتل المركز الـ 15 فى جدول المشابقة، بينما خاض أسوان 4 مباريات فاز فى اثنتين وخسر مثلهما ليحصد 6 نقاط يحتل بهم المركز الخامس فى الجدول.

واستبعد الجهاز الفنى لنادى أسوان، فكرة ضم لاعبين من الأهلى أو الزمالك ممن يستغنى عنهم القطبان خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة، نظراً لأسعارهم التى تعتبر عالية وعقودهم التى لا تقل عن مستوى معين يفوق ميزانية أبناء الجنوب، خاصة أن إجمالى لاعبى أسوان لا تتخطى قيمتهم التسويقية 14 مليون جنية، وفقاً لتأكيد سامى الشيشينى مدرب الفريق.

وأكد الشيشينى، فى وقت سابق أن ميزانية شراء لاعبى أسوان مطلع الموسم لم تتجاوز 14 مليون جنيه، وهذا مبلغ أقل بكثير من مبالغ شراء أندية صاعدة".

وعن إمكانية استعارة لاعبين من الأهلى والزمالك فى الشتاء، قال مدرب أسوان: بالتأكيد لا، هذا مستحيل، كم يتقاضى هؤلاء اللاعبون فى أنديتهم حتى نستطيع تحمل رواتبهم؟ نحن نشترى اللاعبين المنتهية عقودهم فقط".