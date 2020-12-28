شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري يتصدر قائمة "فيفا" لأفضل نجوم اعتزلوا فى عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلك عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر السابق، سجلا تاريخيا من المشاركات الدولية كحارس مرمى مع منتخب الفراعنة والعديد من الأندية المصرية، ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على حسابه بـ"تويتر"، قائمة بأكثر النجوم الذين تألقوا مع أنديتهم ومنتخباتهم واعتزلوا فى 2020، وجاء النجم المصرى عصام الحضري في صدارة اسماء النجوم المعتزلين.



الفيفا على تويتر

وضمت قائمة فيفا أهم نجوم الساحرة المستديرة الذين اعتزلوا في 2020، عصام الحضري (مصر)، دانييلي دي روسي (ايطاليا)، فينسنت كومباني (بلجيكا)، خافيير ماسكيرانو (الارجنتين)، إيكر كاسياس (اسبانيا).



عصام الحضرى

وعلق حساب الفيفا قائلا، " شهد عام 2020 اعتزال عدد من أهم نجوم الساحرة المستديرة الذين تألقوا مع أنديتهم بالإضافة إلى منتخبات بلادهم في كأس العالم".

وفى وقت سابق، استعاد عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر والأهلى السابق، لقطات رقصته الشهيرة فوق العارضة التي أشتهر بها عقب أى فوز يحققه فريقه، وشارك السد العالى جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "انستجرام"، بصورة له وهو يجلس فوق العارضة، مصحوبة بتعليق: "الذكريات شئ فوق الاراده وفوق القلب وفوق المشاعر لهذا هي لا تنسي.. ارقص يا حضري".

من ناحية أخرى، كان قيس عاشور، المتحدث الرسمي بنادي النجم الساحلي، قد كشف عن آخر مستجدات مفاوضات النادي التونسي مع عصام الحضري، لتولي منصب مدرب حراس الفريق، قائلا: "هناك تطور جديد ومفاوضات متقدمة مع عصام الحضري بشأن تولي منصب مدرب الحراس، وهناك جلسة ستجمعنا مع الحضري".

وتابع عاشور في تصريحات تليفزيونية: "هناك ظروف عائلية وراء عدم تعاقد النادي التونسي مع عصام الحضري حتى الوقت الجاري، الذي جاء اختياره من قبل مسئولي النادي وليس المدير الفني"، وتحدث عاشور، عن آخر مستجدات عقوبة سليماني كوليبالي، التي تعرض لها اللاعب من قبل فيفا لصالح النادي الأهلى، قائلا: "نتخذ كافة الإجراءات القانونية بشأن غرامة كوليبالي وهو مستمر ويركز مع الفريق".