شكرا لقرائتكم خبر عن بيج رامى صنع فى مصر ..رحلة صياد كفر الشيخ نحو لقب مستر أولمبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لايخلو حديثا فى الوسط الرياضى من الكلام عن ممدوح السبيعى لاعب كمال الاجسام ، أو بيج رامى الذى استطاع أن يكتب حروف اسمه من ذهب فى المحافل الدولية ، بعد تحقيقه لقب مستر أولمبيا ، فى البطولة الأقوى والأشهر فى كمال الاجسام ، بعد أن اقتنص اللقب من لاعب أمريكا الذى احتفظ باللقب 7 سنوات متتالية .

وتبدأ رحلة بيج رامى او ممدوح السبيعى منذ عام 1985 ، عندما ولد اسطورة اللعبة ، ولم يكن يعلم أهل قريته أن هذا المولود سوف يكون الأشهر على مستوى العالم فى يوم ما.

وعمل بيج رامى منذ الصغر مع أسرته فى صيد الاسماك بكفر الشيخ، فى جزيرة البرلس، وكان يتدرب فى صالات الجيم ببلطيم،وعندما أصبح شابا، سافر مع أفراد العائلة الى الكويت للعمل فى المهنة الأساسية وهى الصيد .

وبعد سنوات قليلة اتجه الى صالات الجيم هناك، وشارك فى البطولات تدريجيا، وعندما ظهر فى البطولات أطلقوا عليه بيج نسبة إلى جسمه الضخم ، ليكون لقبه بيج رامى.