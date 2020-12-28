بيج رامى صنع فى مصر ..رحلة صياد كفر الشيخ نحو لقب مستر أولمبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لايخلو حديثا فى الوسط الرياضى من الكلام عن ممدوح السبيعى لاعب كمال الاجسام ، أو بيج رامى الذى استطاع أن يكتب حروف اسمه من ذهب فى المحافل الدولية ، بعد تحقيقه لقب مستر أولمبيا ، فى البطولة الأقوى والأشهر فى كمال الاجسام ، بعد أن اقتنص اللقب من لاعب أمريكا الذى احتفظ باللقب 7 سنوات متتالية .
وتبدأ رحلة بيج رامى او ممدوح السبيعى منذ عام 1985 ، عندما ولد اسطورة اللعبة ، ولم يكن يعلم أهل قريته أن هذا المولود سوف يكون الأشهر على مستوى العالم فى يوم ما.
وعمل بيج رامى منذ الصغر مع أسرته فى صيد الاسماك بكفر الشيخ، فى جزيرة البرلس، وكان يتدرب فى صالات الجيم ببلطيم،وعندما أصبح شابا، سافر مع أفراد العائلة الى الكويت للعمل فى المهنة الأساسية وهى الصيد .
وبعد سنوات قليلة اتجه الى صالات الجيم هناك، وشارك فى البطولات تدريجيا، وعندما ظهر فى البطولات أطلقوا عليه بيج نسبة إلى جسمه الضخم ، ليكون لقبه بيج رامى.
وبدأ رامى رحلته مع كمال الأجسام عام 2010 بإحدى صالات الجيم بالكويت. حيث كانت أول مشاركة له كانت عام 2012 بمستر أوليمبيا للهواة وحقق المركز الأول.
وفى العام التالى شارك فى بطولة نيويورك 2013 وفاز باللقب، وفى نفس العام تم تصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين بعد ان حصل على المركز الثامن ببطولة مستر أولمبيا، كما حقق بيج رامى المركز الخامس في بطولة مستر أولمبيا عام 2015.
وتوج ايضا ببطولة ارنولد شوارزينجر "أرنولد كلاسيك" التي أقيمت بالبرازيل وقتها.
و فى عام 2016 حقق المركز الرابع ببطولة مستر أولمبيا ، حتى اصيب العام الماضى بفيروس كورونا وحٌرم من المشاركة فى المنافسات.
لكنه لم ييأس ولم يستسلم وشارك هذا العام وحقق اللقب الأشهر والأقوى فى العالم.
وكشف البطل عن مدى الصعوبات التى واجهته فى مسيرته التى قال إنه منذ 8 سنوات يحاول تحقيق اللقب وسط نجاحات وإخفاقات ومحاربة من آخرين يحاولون حرمانه من الوصول الى القمة، وحرمان مصر من تحقيق اللقب، لكنه أصر على اللعب باسم بلده، رافضا كل الاغراءات التى تعرض لها للعب باسم دول أخرى فى البطولة، ليحقق اللقب فى النهاية ويلعب باسم مصر، ليضاف إلى قائمة الشرف لأبطال " صنعوا فى مصر "
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