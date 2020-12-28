شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة عن برلمان الشباب: نخلق جيلا قادرا على إثراء الحياة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العليا لانتخابات برلمان شباب مصر بوزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، إطلاق ماراثون أول أيام عملية التصويت الإلكتروني بالمرحلة الأولي من انتخابات برلمان شباب مصر2020 ، ويستمر التصويت حتى الخامسة مساءً وعلي مدار اليوم وغدا الثلاثاء، وسط إجراءات احترازية مشددة من اللجنة العليا والتدابير والضوابط الوقائية للحفاظ علي سلامة المشاركين في ظل جائحة فيروس كورونا.

ويشارك في عملية التصويت الإلكتروني للمرحلة الأولي (9808)شابا وشابة أعضاء برلمان بمراكز الشباب ممن لهم حق الإدلاء بأصواتهم والمسجلين في الاستمارة الالكترونية التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة من سبتمبر حتي نهاية أكتوبر الماضي.

ويتنافس في انتخابات برلمان شباب مصر (الجولة الأولي) 583 مرشحا مقسمين الي 291 مرشح فردي و 292 مرشح قائمة وذلك في 54 دائرة انتخابية ،داخل 102 مقر انتخابي بمراكز الشباب، وذلك لاختيار 270 مرشحا لعضوية برلمان شباب مصر بالمرحلة الأولي من الانتخابات وذلك في دوائر 14 محافظة هي (الجيزة،الفيوم،بني سويف، المنيا، أسيوط،الوادي الجديد،سوهاج،قنا،الأقصر،أسوان،الإسكندرية،البحيرة،مطروح ،البحر الأحمر).

من جهته أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس اللجنة العليا، الحرص الشديد لمؤسسات الدولة وعلى رأسها الرئيس السيسي على إثراء نماذج محاكاة الحياة السياسية لتكون نقطة انطلاق لجسر من الثقة بين الدولة والشباب، والبدء اليوم في الاستحقاق الانتخابي الأول لبرلمان الشباب 2020 تحت شعار "كن قيادياً....كن مؤثراً" كنموذج لمحاكاة مجلس النواب كتجربة أولي لخلق قنوات اتصال لرؤي الشباب من خلال عملية إكساب الأعضاء نشاطا نوعيا وتثقيفيا هاما بشكل يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة مصر2030،إعداد جيل من الشباب لديه القدرة علي طرح الآراء والأفكار والتدريب علي إدارة المناقشات والحوار الديمقراطي تماشيا مع إطار منظومة بناء الإنسان المصري .

وأشار إلى أن اللجنة العليا وضعت الرموز الانتخابية ذات طابع خاص لمرشحي الفردي والقائمة، اختيار رموز الهوية الوطنية لمرشحي الفردي ، رموز المشروعات القومية لمرشحي ال 5 قوائم (العاصمة الإدارية،مدينة العلمين الجديدة ،مدينة الجلالة، مدينة بشائر الخير مدينة الآثاث بدمياط) وذلك تعزيز للهوية الوطنية ونشر الوعي بالمشروعات القومية ،تم توزيع المقاعد وفقا للكتلة التصويتية للمشاركين بكل محافظة بإجمالي(568)مقعدا.

وتشهد محافظة الجيزة التنافس بين 29 مرشحا في 7دوائر إنتخابية داخل 6 مقرات للحصول علي 22 مقعدا ،وفي محافظة الفيوم التنافس بين 28 مرشحا في دائرتان داخل 6مقرات للحصول علي 5 مقاعد.

وتشهد محافظة بني سويف التنافس بين 72 مرشحا في 4 دوائر انتخابية داخل 8 مقرات للحصول علي 27 مقعدا،وفي محافظة المنيا التنافس بين 74 مرشحا في 6دوائر إنتخابية داخل 9مقرات للحصول علي 47 مقعدا.

وفي محافظة أسيوط التنافس بين 44 مرشحا في 4 دوائر إنتخابية داخل 10 مقرات للحصول علي 26مقعدا ،في محافظة الوادي الجديد التنافس بين 11 مرشحا في دائرتان داخل 4 مقرات للحصول علي 6 مقاعد.

وتشهد محافظة سوهاج التنافس بين 75مرشحا في 5دوائر انتخابية داخل 11 مقر إنتخابي للحصول علي 23مقعدا،وفي محافظة قنا التنافس بين 47مرشحا في 4 دوائر انتخابية داخل 10 مقرات للحصول علي 36مقعدا .

وفي محافظة الأقصر التنافس بين 21 مرشحا في 3دوائر انتخابية داخل 4 مقرات للحصول علي 17 مقعدا،وفي محافظة أسوان التنافس بين 28 مرشحا في 3 دوائر انتخابية داخل 5مقرات للحصول علي 13 مقعدا.

وتشهد محافظة الإسكندرية التنافس بين 84 مرشحا في 5 دوائر انتخابية داخل 5مقرات للحصول علي 19 مقعدا،وفي محافظة البحيرة التنافس بين 38 مرشحا في 5دوائر انتخابية داخل 14 مقر إداري للحصول علي 19 مقعدا ،وفي محافظة مطروح التنافس بين 7 مرشحين في دائرة واحدة داخل 2مقر إداري للحصول علي 3مقاعد،وفي محافظة البحر الأحمر التنافس بين 24 مرشحا في 3دوائر إنتخابية داخل 9 مقر إداري للحصول علي 7مقاعد.

وتجري العملية الإنتخابية في 27 محافظة تم تقسيمهم الي مرحلتين وذلك بنظاميها الفردي والقائمة حيث ان عدد مقاعد الفردي (270) مقعد بينما مقاعد القائمة( 298) مقعد وسيتم تعيين نسبة لا تتجاوز 5% من قبل وزير الشباب والرياضة مع مراعاة تمثيل الفتاة وذوي الإعاقة والأقباط ، الفصل التشريعي مكون من دورين انعقاد (عامان)،علي أن تكون مدة دور الانعقاد عام واحد .