شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يصرف 4 ملايين و800 ألف جنيه للحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، على صرف 4 ملايين و800 ألف جنيه قيمة باقى مستحقات الحكام المتأخرة بالكامل، ومن المقرر أن يتم تسليم الشيكات للحكام على دفعات خلال الساعات المقبلة.

وقرر اتحاد الكرة صرف باقي مستحقات الحكام كاملة ضمن عدة قرارات اتخذتها اللجنة الثلاثية بعد أول اجتماع لها وتمثلت فيها يلي: أولا: تعديل مواعيد القيد من 1 يناير 2021 إلى 31 يناير 2021.

ثانيا: إضافة خمسة لاعبين لكل ناد في قائمة الفريق الأول مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية بتفشي فيروس كورونا.

ثالثا: الاكتفاء بدور واحد فقط لمسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولات الجمهورية.

رابعا: صرف المستحقات المالية للحكام كاملة حتى نهاية الموسم السابق 19-2021. خامسا: ايقاف سفر جميع الفرق الرياضية حتى اشعار آخر والاعتذار عن عدم المشاركة في أي بطولات ودية خلال الفترة المقبلة.

سادسا: ارجاء تشكيل جهازي المنتخبين مواليد 2003 و 2006 إلى الجلسة المقبلة بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين.

سابعا: تكليف الدكتور مصطفى عزام بعرض موقف مشروع مركز المنتخبات الوطنية على اللجنة في اجتماعها المقبل.

ثامنا: نظرا لاقتراب الاحتفال بمئوية الاتحاد المصري لكرة القدم خلال عام 2021 ، تقرر تشكيل لجان الخاصة بذلك لضمان خروج الاحتفال بالشكل الذي يليق وعراقة وتاريخ الاتحاد المصري.

تاسعا: تكليف السيد وليد العطار المدير التنفيذي بعرض الهيكلة الإدارية للاتحاد خلال الاجتماع المقبل.