شكرا لقرائتكم خبر عن 23 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 23 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق مدينة الجونة، استعدادا لمباراة الجونة المقرر إقامتها في الثانية والنصف مساء بعد غد الأربعاء باستاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري.

وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير وأحمد مودي وأسامة العزب ومحمد دسوقي وعصام صبحي وأحمد متعب وأحمد صبيحة ورجب عمران وصلاح عاشور وعلي محمد ومصطفى شبيطة وهشام محمد وباولن فوافي وشميلس بيكلي وخالد أوتشو وعبد الله مجدي ومفتاح طقطق ومروان حمدي وزياد أشرف ومحمد عادل "أمو" وأحمد عادل "ميسي".

ويخوض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران يغادر اللاعبون المختارون في القائمة القاهرة متوجهين الي الجونة للانتظام في معسكرهم المغلق حتى موعد المباراة.

ويحتل مصر المقاصة المركز الرابع عشر بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط جمعهم من الفوز على مباراة والتعادل فى أخرى والخسارة أمام الأهلى .