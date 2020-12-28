23 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة الجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 23 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق مدينة الجونة، استعدادا لمباراة الجونة المقرر إقامتها في الثانية والنصف مساء بعد غد الأربعاء باستاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري.
وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير وأحمد مودي وأسامة العزب ومحمد دسوقي وعصام صبحي وأحمد متعب وأحمد صبيحة ورجب عمران وصلاح عاشور وعلي محمد ومصطفى شبيطة وهشام محمد وباولن فوافي وشميلس بيكلي وخالد أوتشو وعبد الله مجدي ومفتاح طقطق ومروان حمدي وزياد أشرف ومحمد عادل "أمو" وأحمد عادل "ميسي".
ويخوض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران يغادر اللاعبون المختارون في القائمة القاهرة متوجهين الي الجونة للانتظام في معسكرهم المغلق حتى موعد المباراة.
ويحتل مصر المقاصة المركز الرابع عشر بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط جمعهم من الفوز على مباراة والتعادل فى أخرى والخسارة أمام الأهلى .
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