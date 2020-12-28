شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة إداري منتخب مصر الأول بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب مينا سامح، إدارى منتخب مصر الأول لكرة القدم، بفيروس كورونا بعد إيجابية العينة التى أجراها مينا خلال الساعات الأخيرة بعدما كان فى استقبال بعثة منتخب الشباب بمطار القاهرة ثم التواجد مع منتخب النسائية ليدخل فى مرحلة العزل لحين اجراء مسحة جديدة.

فى سياق متصل، قررت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، بالتنسق مع وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية، تطبيق نظام التبادل بين الموظفين داخل مقر الجبلاية بهدف تقليص الأعداد داخل الاتحاد، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، خاصة أن الأيام الأخيرة شهدت أكثر من إصابة بالفيروس بين الموظفين.

وشددت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة على جميع الموظفين باتباع الإجراءات الاحترازية خلال تواجدهم داخل مقر الجبلاية بارتداء الكمامات واستخدام الكحول، مع تعقيم مقر الجبلاية بشكل دورى، كما أعفى اتحاد الكرة الموظفين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من الحضور لمقر الاتحاد.

وشهدت الأيام الأخيرة إعلان اتحاد الكرة عن ظهور أكثر من 5 إصابات بفيروس كورونا بين الموظفين فى إدارات الإعلام والحسابات والسكرتارية وشئون اللاعبين وغيرهم.