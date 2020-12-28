شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة ضد الزمالك.. تعرف على نتائج آخر 10 مباريات بين الفريقين بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه نادى الزمالك، فى الخامسة مساء الاثنين، فريق سموحة باستاد برج العرب، فى المباراة المؤجلة بينهما فى الأسبوع الثالث من منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز. ويعانى الزمالك من عدة غيابات بسبب الإصابات وبعض الأزمات الأخرى التى يمر بها الفريق، وأبرزها مصطفى محمد مهاجم الفريق الذى غاب عن المران الجماعى لعدة أيام بسبب رغبته فى خوض تجربة احتراف بالدورى الفرنسى فى يناير المقبل، وهو ما جعله غير لائق فنيا وبدنيا لخوض المباراة، كما يغيب أيضا طارق حامد وعبد الله جمعة ومحمود علاء بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

واستقر البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق على الدفع بمحمد أبو جبل فى حراسة المرمي، أمامه الرباعى حازم إمام ومحمد عبد الغنى ومحمود حمدى الونش وأحمد فتوح، وفى الوسط إسلام جابر وفرجانى ساسي، أمامهما الثلاثى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم وأحمد سيد زيزو، وحميد أحداد مهاجم صريح.

ويسعى الأبيض خلال مباراته أمام سموحة لاستعادة انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز التى استهلها بالفوز على المقاولون العرب، بهدفين دون رد، فى الجولة الأولى، ثم تبعها التعادل مع بيراميدز بهدف لمثله فى الجولة الثانية من المسابقة المحلية، ليحتل الأبيض المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 4 نقاط، فى حين احتل سموحة المركز السابع برصيد 5 نقاط، بعدما نجح فى الفوز فى مباراة والتعادل فى مباراتين حتى الآن.

ونستعرض نتائج آخر 10 مباريات بين الفريقين فى الدوري..

الزمالك 3/ 3 سموحة

الزمالك 0 / 0 سموحة

الزمالك 1 / 0 سموحة

الزمالك 1/ 1 سموحة

الزمالك 1/ 0 سموحة

الزمالك 0 /3 سموحة

الزمالك 0 /2 سموحة

الزمالك 0 / 0 سموحة

الزمالك 1/ 1 سموحة

الزمالك 1 /1 سموحة