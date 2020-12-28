شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2020.. 10 تصريحات رياضية أشعلت السوشيال ميديا.. قذيفة فاروق جعفر الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة تفصلنا عن نهاية 2020 التى شهدت العديد من التصريحات المثيرة للجدل وكان لها تأثير كبير على "السوشيال ميديا"، وجاء على رأسها قذيفة فاروق جعفر نجم الزمالك حول استعانة الأندية المصرية وكذلك المنتخب بالمجاملات التحكيمية.

فاروق جعفر وواقعة الحكام

أشعل فاروق جعفر، نجم و الزمالك السابق مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما خرج جعفر بتصريحات مثيرة للجدل حول استعانة الأندية المصرية وكذلك المنتخب بالمجاملات التحكيمية من أجل تحقيق الفوز فى المواجهات الأفريقية، خاصة تلك التى تقام فى مصر وتحت الضغط الجماهيرى.

وفجر جعفر مفاجأة من العيار الثقيل،وزعم أنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والمحلة، قائلاً: "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الإجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".

وأضاف فاروق جعفر فى تصريحاته النارية خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "زملكاوى" عبر شاشة "الزمالك"، أن هناك وقائع عديدة تثبت صحة حديثى، مشيراً إلى أن هناك هدفاً أحرزه على أبو جريشة بيده فى إحدى المباريات وتم احتسابه، كما أن منتخب مصر أيضًا تم مجاملته فى تصفيات كأس العالم 1990، وتأهل للمونديال بتلك المجاملات، الكرة كانت بتخش جول مصر والحكم مش بيحسبها، مكناش هنوصل لولا المجاملة"، على حد تعبيره.

أسامة نبيه وتصريح التفويت

قال أسامة نبيه، نجم الزمالك السابق، فى تصريحات مع الإعلامى سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورت، "لعبت ضد الزمالك مع غزل المحلة فى نصف نهائى الكأس، وأتيحت لى فرص للتسجيل فى شباك ولكن قلبى لم يطاوعنى على التسجيل فى شباكه، وأتيحت لى فرصة للتسجيل فى مرمى الزمالك فقلت لإبراهيم حسن وقتها ابعدها حتى لا أسجل فى شباك الفريق الأبيض".

وسرعان ما اعتذر نبيه لجماهير ومجلس إدارة نادى غزل المحلة عن التصريحات التى أدلى بها قائلا، "أقول لشعب المحلة كل سنة وأنتم طيبين وشهر رمضان كريم عليكم، أعتذر لكم عن تصريحاتى فى قناة اون تايم سبورت، للأسف تصريحاتى كانت مجرد دعابة ولكنها قلبت بجد وتحولت لأزمة كبيرة دون قصد".

انتقاد عماد متعب لمروان محسن

فتح عماد متعب، مهاجم الأهلى السابق، النار على مروان محسن مهاجم الأهلى الحالى بسبب مستواه فى مباراة القمة أمام الزمالك التى انتهت بفوز الأبيض 3-1، وقال متعب لمروان محسن، "حرام اللى بتعمله دا انت كدا بعيد أوى.. أنصحك تبعد خالص عن الكورة وتاخدلك اجازة تعيد فيها حساباتك وترجع تانى لكن باللى أنت عملته دا فى الماتش انهارده ما ينفعش".

رمضان صبحي: لم أفكر فى المال

كان من أهم التصريحات التى أثارت جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصريح رمضان صبحي، لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، الذى أكد أنه فضل الانتقال لبيراميدز عن الأهلي ليس بسبب المال ولكن بسبب الاحترافية في التعامل.

الحقيقة التى أكدتها جماهير الأهلي بعد تصريح رمضان صبحي أن اللاعب فضل المال على الانتماء بعدما تم العرض عليه أضعاف ما سيتقاضاه في الأهلي حتى أن البعض تكهن أن صبحي حصل على مقدم عقد من بيراميدز وصل لـ50 مليون جنيه.

حسام عاشور: الأهلى باعنى

خرج حسام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي السابق والاتحاد السكندري الحالي، بتصريحات مثيرة للجدل عقب إعلان الأهلي الاستغناء عنه، حيث قال اللاعب وقتها "إن الأهلي باعني" على حد تعبيره.

حسام عاشور كان يرغب في أن يستمر بالأهلي ولكن إدارة النادي قررت خروج اللاعب على المعاش مع تكريم يليق به بإقامة مباراة اعتزال كبيرة له مع إمكانية العمل بقناة النادي، ولكن اللاعب رفض تلك العروض وقرر مهاجمة الأهلي ومجلسه وقتها لتقرر جماهير الأهلي مهاجمته .

قال بلال في تصريحات تليفزيونية، "جماهير الزمالك تضع مصطفي محمد تحت ضغط مستمر، وجعلوه بطلا فى وقت قصير وهذا سبب تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة وجماهير الزمالك اعتبروا تصريحاتي بأنها ضد مصطفي محمد وحولوا الأمر إلى معركة، ولم أتراجع عن تصريحاتي حول اللاعب بعد هجوم المشجعين".

وأضاف بلال، «لا يوجد مهاجمين فى مصر، خلال الفترة الماضية قادرين على كسب الثقة الجميع وقيادة خط هجوم منتخب مصر أنا أفضل من مصطفي محمد، مهاجم فريق الزمالك، لا توجد شبه مقارنة على الإطلاق".

خرج أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على فريق الكرة بالزمالك في تصريح ناري صادم، حيث رفض أمير مرتضى، سؤال أحد الإعلاميين حول ديربي القرن بين الزمالك و الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا وهل سيكون قويا إداريا ما بين أمير مرتضي وسيد عبد الحفيظ .

واستنكر المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك سابقا في تصريحات تلفزيونية السؤال قائلا: "لأ كابتن سيد أنا مش فى نفس المنصب بتاعه… أنا منصبي مشرف علي الكرة وليس مدير كرة… منصب سيد عبد الحفيظ اقل مني وأنا لا أدخل في منافسة او مقارنات معه".

واستكمل أمير حديثة قائلا، "منصبي داخل الزمالك زي محمود الخطيب فهو المشرف علي الكرة بالأهلي وأنا لم اطلب أبدا مقارنتي بمحمود الخطيب وأرفض أن اقارن بسيد عبد الحفيظ لأن منصبه أقل مني ".

وكعادته ظهر رضا عبد العال، كواحد من أكثر ممن أثاروا الجدل في الوسط الرياضي في الفترة الأخيرة، بتصريحاته التي دائما ما تكون «تريند» على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الجدل الكبيرة بين الجماهير ما بين مؤيد ومعارض.

ومن أبرز تصريحاته، ما قاله عن بيتسو موسيماني، الذي طالب برحيله عن صفوف النادي الأهلي، مؤكدا أن الأهلي كبير على مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، وعليه أن يرحل مع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك أيضًا.

وتابع: «الأهلي كبير على موسيماني، من وجهة نظري المباريات تهرب منه، (المولد خلص وبطولة أفريقيا خلصت)، وهو لم يعد يصدق نفسه أنه مدرب للأهلي وضعيف فنيًا على الخط، ورأيي أن يرحل هو وباتشيكو، الأخير يضحك على جماهير الزمالك

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تصريحات طارق يحيى على قناة الزمالك

وبالتأكيد طارق يحيى يعتبر من مثيري الجدل بتصريحاتهم خلال عام 2020، والذي لُقب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بـ «صانع التريند»، بسبب تصريحاته خلال تقديمه برنامج زملكاوي على قناة الزمالك.

ومن أبرز تصريحات طارق يحيى التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حينما استضاف حارس الزمالك الشاب المعار حاليًا إلى نادى الاتحاد السكندري وسأله «هل أنت متزوج»، ليرد عليه الأخير: «نعم من 3 أشهر» ليرد عليه بسؤال غريب: «هل عندك أولاد؟»، ليكون محط حديث السوشيال ميديا.

ويري الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق أن مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء أفضل من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس في ضربات الرأس.

وقال الغندور، فى تصريحات تليفزيونية، «مع احترامي لـ كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس ومنتخب البرتغال، مصطفى محمد أحد أفضل لاعبي العالم في ضربات الرأس، منذ فترة كبيرة لا نمتلك مثل هذه الموهبة المتواجدة في مهاجم الزمالك الشاب».

وأضاف، «مع احترامي لـ بدر بانون الذي انتقل للنادي الأهلي هو أطول من مصطفى مهاجم الزمالك بكثير، وشدد: “أقسم بالله مصطفى محمد من أفضل لاعبي العالم في ضربات الرأس.