وزير الرياضة يهنئ الأهلي بجائزة القرن فى أفريقيا والأكثر تتويجا بالشرق الأوسط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، خطابًا رسميًا من الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة؛ للتهنئة بمناسبة فوز الأهلى بجائزة «نادى القرن فى أفريقيا والنادى الأكثر تتويجًا فى الشرق الأوسط» من مؤسسة «جلوب سوكر».

جاءت تهنئة وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى فى إطار دعم الدولة، والرئيس عبد الفتاح السيسي للأندية المصرية، وفى مقدمتها النادى الأهلي؛ لرفع راية مصر عالية فى المحافل القارية والعالمية.

وكان الخطيب رئيس النادى قد تسلم جائزة «جلوب سوكر» أمس فى الاحتفال الكبير الذى أقيم فى دبي، بحضور قيادات مجلس دبى للرياضة، وجيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم، ولفيف من نجوم الكرة العالمية.

وحرص محمود الخطيب على توجيه الشكر إلى مجلس دبى ومبادرة الشيخ محمد بن راشد؛ لاهتمامه بالكرة فى المنطقة العربية والعالم كله، مؤكدًا أن اختيار النادى الأهلى للتواجد فى الحفل ممثلًا للكرة الإفريقية والعربية شرف كبير.

جدير بالذكر أن مؤسسة «جلوب سوكر» طرحت استفتاءً منذ فترة على موقعها لاختيار النادى الأفضل فى العالم، وفى منطقة الشرق الأوسط، على أن يكون قرار اختيار الأفضل بنسبة ٦٠% للجنة الخبراء التى شكلتها المؤسسة، و٤٠% من القرار لرأى الجمهور، وحسم رأى الأغلبية فى لجنة الاختيار هوية الجائزة، وفاز ريال مدريد بلقب نادى القرن فى العالم، وحصل النادى الأهلى على لقب نادى القرن الأفريقى والأكثر تتويجًا بالبطولات فى منطقة الشرق الأوسط.