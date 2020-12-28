وزير الرياضة يهنئ الأهلي بجائزة القرن فى أفريقيا والأكثر تتويجا بالشرق الأوسط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، خطابًا رسميًا من الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة؛ للتهنئة بمناسبة فوز الأهلى بجائزة «نادى القرن فى أفريقيا والنادى الأكثر تتويجًا فى الشرق الأوسط» من مؤسسة «جلوب سوكر».
جاءت تهنئة وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى فى إطار دعم الدولة، والرئيس عبد الفتاح السيسي للأندية المصرية، وفى مقدمتها النادى الأهلي؛ لرفع راية مصر عالية فى المحافل القارية والعالمية.
وكان الخطيب رئيس النادى قد تسلم جائزة «جلوب سوكر» أمس فى الاحتفال الكبير الذى أقيم فى دبي، بحضور قيادات مجلس دبى للرياضة، وجيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم، ولفيف من نجوم الكرة العالمية.
وحرص محمود الخطيب على توجيه الشكر إلى مجلس دبى ومبادرة الشيخ محمد بن راشد؛ لاهتمامه بالكرة فى المنطقة العربية والعالم كله، مؤكدًا أن اختيار النادى الأهلى للتواجد فى الحفل ممثلًا للكرة الإفريقية والعربية شرف كبير.
جدير بالذكر أن مؤسسة «جلوب سوكر» طرحت استفتاءً منذ فترة على موقعها لاختيار النادى الأفضل فى العالم، وفى منطقة الشرق الأوسط، على أن يكون قرار اختيار الأفضل بنسبة ٦٠% للجنة الخبراء التى شكلتها المؤسسة، و٤٠% من القرار لرأى الجمهور، وحسم رأى الأغلبية فى لجنة الاختيار هوية الجائزة، وفاز ريال مدريد بلقب نادى القرن فى العالم، وحصل النادى الأهلى على لقب نادى القرن الأفريقى والأكثر تتويجًا بالبطولات فى منطقة الشرق الأوسط.
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