شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك.. هجوم مغربي أمام سموحة فى الجولة الثالثة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك على التشكيل الذى سيخوض به مباراة اليوم أمام سموحة فى الجولة الثالثة للدورى، والتى ستقام باستاد برج العرب.

ومن المتوقع أن يدفع باتشيكو بخط هجوم مغربى كامل، حيث سيشارك حميد أحداد فى مركز المهاجم الصريح، وفى مركز الوسط المهاجم سيتم الدفع بكل من المغربيان محمد أوناجم وأشرف بن شرقى، وبجوارهما أحمد سيد زيزو.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة اليوم يضم كلا من:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم أمام – محمد عبد الغنى – محمود حمدى الونش – أحمد فتوح

خط الوسط : فرجانى ساسى – إسلام جابر

خط الهجوم : أشرف بن شرقى – محمد أوناجم – أحمد سيد زيزو – حميد أحداد

يدخل فريق الزمالك مباراة اليوم محتلا المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 4 نقاط جمعها من مباراتين فقط، حيث حقق الفوز فى المباراة الأولى امام المقاولون العرب بهدفين نظيفين، وتعادل بهدف لكل فريق أمام بيراميدز فى الجولة الثانية، وتم تأجيل مباراة أمام الأهلى لأجل غير مسمى بناء على قرار اتحاد الكرة.

وفى المقابل، يدخل سموحة المباراة اليوم ففى المركز السابع برصيد 5 نقاط جمعها من 3 مباريات بعدما حقق الفوز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف، وتعادل مع كل من الاتحاد السكندرى وغزل المحلة بنتيجة واحدة وهى هدف لكل فريق.