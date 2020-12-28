شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يهنئ الأهلى بلقب نادى القرن: صانع التاريخ والحمد لله لأننى جزء من تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، رسالة تهنئة للنادى بعد التتويج بلقب نادى القرن الـ21 بأفريقيا من جلوب سوكر، عبر حسابه على تويتر قائلا، "تهانينا للنادى الأهلى، صناع التاريخ إلى الأبد على المستوى العالمى.. نادى يعد مؤسسة فى كرة القدم، الحمد لله على اختيارك لى لأكون جزءًا من هذا النادى الضخم".

ويعود الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، المدير الفنى للأهلي، للقيادة الفنية لفريقه فى مباراته ضد الاتحاد السكندري، والمقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، والمؤجلة من منافسات الجولة الثالثة للدوري، بعد غياب 15 يوماً بسبب إصابته بفيروس كورونا، منذ قيادة الفريق الأحمر لآخر مرة فى مباراة المقاصة بافتتاحية الدوري.

وقاد موسيمانى الأهلى فى مباراة المقاصة يوم 13 ديسمبر الجاري، قبل أن يتعرض للإصابة بفيروس كورونا، ويتم خضوعه للعزل الصحي، حتى اكتمال شفائه من فيروس أول أمس السبت.

وتسلم محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، جائزة لقب نادى القرن الواحد والعشرين من مؤسسة "جلوب سوكر" بدبي، باعتباره أكثر الأندية تتويجا بالألقاب فى الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تسلم الخطيب الجائزة الخاصة بالأهلي.

وقال الخطيب فى كلمته خلال مؤتمر دبى الرياضي، "أشكر مجلس دبى الرياضى ومبادرات محمد بن راشد، وجود الأهلى فى مثل هذا الاحتفال شرف كبير ويسعدنا ويسعد كل المنطقة العربية"

وأضاف الخطيب، "الأهلى يحاول بقدر الإمكان تقديم شيء مختلف ونجاحات تنافس الأندية العالمية ونتمنى النجاح فى ذلك، اليوم وجود الأهلى كممثل للكرة العربية والأفريقية يسعدنا ويشرفنا ونتمنى الأفضل فى القادم ونشكر كل الحضور ومؤتمر دبى الرياضى على هذا الاحتفال.. شكراً".

وأوضح رئيس الأهلى أن الفترة الأخيرة كانت مميزة للنادى بعد الحصول على أكثر من بطولة، خاصة دورى أبطال إفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه، وهو ما يترجم طموحات النادى الساعى نحو المنافسة للفوز بكل البطولات، موجهًا الشكر إلى منظومة العمل داخل الأهلى بالكامل، مؤكدًا أن الإخلاص فى العمل والاجتهاد كانا وراء تحقيق هذه النجاحات المتتالية.

وأكد أن الفترة الماضية شهدت ضغوطًا كبيرة على الجهاز الفنى واللاعبين، فى ظل جائحة كورونا، ورغم ذلك هناك ثقة كبيرة فى قدرات الجميع على تخطى هذه الصعاب وتحقيق الإنجازات من أجل إسعاد الجماهير.