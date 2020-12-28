شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفتح باب الترشح للانتخابات مطلع يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، على دعوة الجمعية العمومية لاتحاد الكرة للانعقاد وإجراء الانتخابات يوم 30 يناير المقبل وفق معايير وإجراءات مشددة تتوافق مع قرارات مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا وأن تكون مدة المجلس المنتخب 4 سنوات من يوم عقد الجمعية العمومية، وفى حالة إجراء الدورة الأولمبية فى موعدها ينتهى عمل المجلس المنتخب بنهاية الدورة ويتم الدعوة بعدها لإجراء انتخابات جديدة.

وأكد مسئولو اللجنة الثلاثية على أن يتم الانتهاء من قبول أوراق المرشحين للانتخابات يوم 8 يناير المقبل على أن يفتح باب التقديم يوم 1 من نفس الشهر، وأن تكون الانتخابات فى الواحدة من ظهر 30 يناير بمركز المنتخبات الوطنية فى السادس من أكتوبر بحضور 96 مندوبا يمثلون 96 ناديا هم أعضاء الجمعية العمومية، وأن تجرى الانتخابات فى قاعة مساحتها 600 متر مربع بخلاف منطقة التسجيل ومساحتها 400 متر، وبمجرد الانتهاء من التصويت يغادر العضو مباشرة لقاعة أخرى وفق خطة معتمدة.