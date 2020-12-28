شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. عندما تسبب جوزيه فى خلافات بين شادي والصخرة فى أنجولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما تشهد غرف خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

تسبب البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى الأسبق للنادى الأهلى، فى وقوع خلاف بين ثنائى دفاع الفريق الأحمر شادى محمد ووائل جمعة، وصدامهما مع بعضهما حتى إنهما تخاصما لفترة كبيرة بسبب هذا الخلاف وذلك عام 2009 عندما كان الأهلى يواجه سانتوس بطل أنجولا فى بطولة الكونفدرالية والتى خسرها الأهلى بثلاثية وهى نفس مباراة الذهاب ليودع البطولة بركلات الترجيح 6-5 .

جوزيه وجه انتقادات عنيفة لشادى محمد وقال له لولا وائل جمعة فى معسكر المنتخب ما كان قد دفع به فى التشكيل الأساسى بسبب اهتزاز مستواه خلال أحداث الشوط الأول، وهو ما أغضب شادى محمد الذى وجه كلمات غير لائقة نحو جمعة غير الموجود .

وبعد هذه الواقعة رحل شادى محمد عن الأهلى بعد مسيرة امتدت سنوات طويلة وبطولات وإنجازات كبيرة وكان قائدا للفريق فى فترات كثيرة بعد تجردى عصام الحضرى من شارة القيادة بناءً على قرار من البرتغالى مانويل جوزيه الذى رحل أيضا عن قيادة الفريق فى هذه الفترة.

وائل جمعة علق على هذه الواقعة بتصريحات مقتضبة بعدها بفترة أنه لم يكن يتوقع أن يكون هذا الكلام صادرا من شادى محمد زميله فى الفريق والذى جاوره كثيرا فى تشكيلة المارد الأحمر.