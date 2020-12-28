الامارات | ميسي لم يقرر "أي شيء" حول مستقبله مع برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي لم يقرر "أي شيء" حول مستقبله مع برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بقي النجم الارجنتيني ليونيل ميسي متحفظا حول مستقبله مع ناديه برشلونة الاسباني لكرة القدم، قبل أيام من فتح باب الانتقالات الشتوية، الاوّل بعد فشله بترك الفريق الكاتالوني الصيف الماضي لبنود جدلية مرتبطة بعقده.

أفضل لاعب في العام ست مرات، تحدّث عن مستقبله في مقابلة دامت أكثر من ساعة عرضتها قناة "لا سيكستا" الإسبانية الاحد وتم تسجيلها مطلع الشهر الجاري "لا أعرف بعد. أنا مركّز ولا أعرف كيف سينتهي الموسم".

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في 30 يونيو 2021، ما يجعله حرا للتفاوض مع أندية أخرى بدءا من الأول من يناير، بحال اراد الرحيل الصيف المقبل.

واكتفى ميسي بالقول ان "النادي (يمر) في فترة صعبة، لكن أنا متحمس".

عرف "بلوغرانا" بداية صعبة في الدوري هذا الموسم، إذ يحتل المركز الخامس في الليغا بعد 15 مرحلة على انطلاقها، بفارق 8 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر.

كرّر صانع اللعب والهداف القاتل "النادي في مرحلة سيئة جدا، ومن الصعب إعادته إلى مستوياته السابقة".

وتابع اللاعب البالغ 33 عاما والقادم قبل عشرين سنة الى المدينة الاسبانية "برشلونة حياتي"، مقرا انه تعلم "كل شيء" في صفوفه ويرتبط "بعلاقة حب" مع النادي.

وعبّر ميسي عن رغبته بالرحيل في نهاية الموسم الماضي المضطرب بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، لكن ادارته استغلت بنودا في عقده لمنعه من الرحيل دون تسديد بند جزائي خيالي.

وفيما بقي ميسي في صفوف النادي، اضطر رئيسه جوزيب ماريا بارتوميو الى تقديم استقالته في اكتوبر الماضي اثر سلسلة من الفضائح والنكسات الادارية.

وكان ميسي قد وجّه رسالة الى ناديه بشكل رسمي معبّرا عن رغبته بالرحيل "أردت القول اني اريد حقا الرحيل".

وتابع "شعرت بانها لحظة التغيير" متحدثا عن "قرار صعب جدا، لانني لا اعتقد ان هناك مدينة افضل للعيش فيها".

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