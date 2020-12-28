شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة جديدة لثلاثى الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع ثلاثي فريق الكرة بالنادي الأهلي عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ورامي ربيعة لمسحة طبية جديدة، اليوم الاثنين، للتأكد من تعافيهم من فيروس كورونا وتحول عينتهم من إيجابية إلى سلبية وعودتهم لمران الأهلي أو استمرار إيجابية العينة الخاصة بهم..

ويغيب ثلاثى الأهلى «السولية» و«أفشة» و«ربيعة» عن المشاركة في مباراة الاتحاد السكندري، اليوم، والمؤجلة من الجولة الثالثة بالدوري مع عدم تعافيهم من الفيروس المستجد.

وغاب ثلاثي الأهلي عن السفر مع الأهلي إلى النيجر لمواجهة سونيدب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي فاز فيها المارد الأحمر بهدف نظيف.