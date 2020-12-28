شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، على ملامح تشكيل الفريق، في مواجهة الاتحاد السكندري، اليوم الإثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: على معلول ومحمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ووليد سليمان

الهجوم: محمد شريف وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا