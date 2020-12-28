شكرا لقرائتكم خبر عن يد مصر تواجه اليابان فى يناير استعدادًا للمونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مؤمن صفا امين صندوق اليد والمشرف على المنتخبات الوطنية ان منتخب مصر يواجه اليابان يومي 5 و7 يناير المقبل استعدادًا لانطلاق منافساته في مونديال اليد المقرر انطلاقه خلال الفترة من 13 وحتى 31 من يناير في البطولة التي تنظمها مصر بمشاركة 32 دولة.

واستقر المدير الفني الإسباني روبيرتو جارسيا على ضم 27 لاعبًا هم:

في حراسة المرمي: كريم هنداوي- عصام الطيار- عبدالرحمن حميد

في مركز الجناح الأيسر: عمر الوكيل- أحمد مؤمن- أحمد سيسه

في مركز الجناح الأيمن: محمد سند- أكرم يسري- عمر سامي

على الدائرة: محمد ممدوح هاشم -إبراهيم المصري- خالد وليد- أحمد عادل- وسام نوار

في مركز المدافع الايسر: على زين- يحيي الدرع- حسن قداح

في مركز صانع الالعاب: أحمد هشام- إسلام حسن- أحمد خيري- سيف الدرع

في مركز المدافع الأيمن: أحمد الأحمر- يحيي خالد- محسن رمضان- مصطفي بشير- مصطفي خليل- عبدالرحمن فيصل