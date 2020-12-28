شكرا لقرائتكم خبر عن 27 لاعبًا في معسكر منتخب اليد استعدادًا للمونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلق معسكر المنتخب الاول لكرة اليد استعدادا لبطولة العالم المقرر انطلاقها 13 من الشهر المقبل بمشاركة 32 دولة، فيما يستمر معسكر المنتخب حتي الخميس المقبل. واستقر المدير الفني الإسباني روبيرتو جارسيا علي ضم 27 لاعبًا هم: في حراسة المرمي: كريم هنداوي - عصام الطيار - عبد الرحمن حميد في مركز الجناح الأيسر: عمر الوكيل - أحمد مؤمن - أحمد سيسه في مركز الجناح الأيمن: محمد سند - اكرم يسري - عمر سامي علي الدائرة: محمد ممدوح هاشم -إبراهيم المصري - خالد وليد - احمد عادل - وسام نوار في مركز المدافع الايسر: علي زين - يحيي الدرع - حسن قداح في مركز صانع الالعاب: أحمد هشام - إسلام حسن - أحمد خيري - سيف الدرع في مركز المدافع الأيمن: أحمد الأحمر - يحيي خالد - محسن رمضان - مصطفي بشير - مصطفي خليل - عبد الرحمن فيصل الوضع في مصر

اصابات 132,541

تعافي 110,015

وفيات 7,405