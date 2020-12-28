شكرا لقرائتكم خبر عن مدير البطولة يناشد الإعلام بدعم «مونديال اليد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسين لبيب، مدير بطولة العالم لكرة اليد، المقرر إقامتها في مصر منتصف الشهر المقبل، أن الاستعداد للمونديال مستمر بمنتهي القوة وان اللجنة المنظمة بقيادة المهندس هشام نصر وبالتنسيق مع وزارة الرياضة بقيادة الوزير أشرف صبحي تعمل على إنهاء كل الملفات وعلي غلق كل الثغرات بما يضمن بطولة مشرفة ولا يترك شيئا للظروف مهما كانت صعبة.

وشدد مدير البطولة على أهمية الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا بالتنسيق مع اللجنة الطبية ووزارة الصحة، مؤكدًأ أنها صارمة ولا تقبل النقاش حفاظًا على سلامة الجميع.

وناشد «لبيب» الإعلام بالاهتمام بلاعبي المنتخب ودعمه من أجل رفع الحالة المعنوية لنجوم والجهاز الفني الذين يعملون في ظروف شديدة الصعوبة وسط جائحة كورونا، وأنه رغم كل المجهود المبذول ومع كل الانفاق الضخم للدولة سيبقى منتخب اليد هو الفرحة الكبيرة وعريس البطولة وسبب فرحة الجمهور باذن الله.

وقال مدير البطولة إن الإعلام شريك أساسي في نجاح البطولة وله دوره الوطني العظيم لإبراز ما تم من نجاحات وتحديات كبيرة تقوم بها الدولة المصرية في ظروف صعبة يراقبها العالم أجمع.