شكرا لقرائتكم خبر عن «أهلي 2006» يواجه المقاولون العرب في بطولة الجمهورية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٦ المقاولون العرب، اليوم الاثنين، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة السادسة للمجموعة الأولى من بطولة الجمهورية.

يدخل أهلي ٢٠٠٦ المباراة بحثا عن الانتصار الخامس على التوالي، ومواصلة صحوته المميزة في البطولة حيث حقق 4 انتصارات متتالية منذ بداية الموسم، ليواصل الصدارة.

ويمتلك الأهلي في رصيده ١٢ نقطة من الفوز في ٤ مباريات، على كل من الإنتاج الحربي ٢- صفر، وسموحة ١- صفر، والإسماعيلي ٤- ٢، والبنك الأهلي ٢- ١، بينما لم تكن له مباراة ضمن الجولة الثانية، مسجلاً ٩ أهداف مقابل ٣ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٦ بالأهلي سيد غريب مديراً فنياً وأحمد صديق مدرباً عاماً ومحمد فتوح مدربا لحراس المرمى وعلاء مأمون طبيبا وعمار فتحي اداريا وأحمد ممدوح مدلكا.