شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي 2005 يواجه «مستقبل وطن» اليوم في بطولة منطقة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلى مواليد ٢٠٠٥ اليوم الاثنين مع مضيفه «مستقبل وطن»، في المباراة التي تقام بينهما على الملعب الفرعي لإستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من بطولة منطقة القاهرة.

يسعى الأهلي خلال المباراة لتحقيق الفوز الثالث له على التوالي، بعد فوزه في الجولة الأولى على مركز شباب الساحل بنتيجة ٨- صفر، واحتسب له فوزاً اعتبارياً على فريق الكيماويات، بهدفين دون رد، وذلك بعد انسحاب الأخير من المواجهة التي كان مقرر لها يوم الجمعة الماضي، ليكون في رصيده ٦ نقاط، مسجلاً ١٠ أهداف، وبدون أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٥ بالأهلي شريف عبدالفضيل مديراً فنياً، وزكريا حسين مدرباً عاماُ، وبهاء جمال مدربا احراس المرمى، وصابر سينادة إداريا، وأحمد جاب الله طبيبا، ومحمد نحلة مدربا للأحمال البدنية، وإبراهيم خاطر مدلكا.