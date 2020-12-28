شكرا لقرائتكم خبر عن «رجال سلة الأهلي» يخسر أمام الاتحاد السكندري في ذهاب نهائي المرتبط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسر الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلى أمام نظيره فريق الاتحاد السكندري، في ذهاب الدور النهائي من دوري المرتبط للمحترفين، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأحد.

أقيمت المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز الاتحاد بنتيجة ٨١-٧١.

وتأثر الفريق بالغيابات العديدة التي عانى منها بسبب إصابة أكثر من لاعب بفيروس كورونا.