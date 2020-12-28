شكرا لقرائتكم خبر عن «المطاطية» ليبرتي باروس تبهر العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

المرونة التي يظهرها لاعبو الجمباز شيء وما تقوم به ليبرتي باروس (12 عاماً) من طي جسمها بالكامل شيء آخر، ومنحت المرونة العجيبة للفتاة من بيركشير لقب «ايلاست جيل» نسبة لشخصية ديزني الشهيرة «هيلين بار» التي تستخدم إمكانياتها في مساعدة البشرية في أفلام «ذا انكريدبلز».

وعانت ليبرتي قبل عامين فقط الحركات الصعبة في «الجمناستك» لكنها وجدت بالصدفة أنها تستطيع طي جسمها بالكامل، ومنذ ذلك الحين وهي تسافر مع سيرك الناشئين حول العالم وقامت بزيارة تايلند وماليزيا والبرتغال وهوليوود وتعلق:«كان الشعور غريباً جداً في البداية شعرت بالخوف». ويدير والدها رام (32 عاماً) أعمالها ويعلق:«ما تفعله مذهل، الأطباء لا يعرفون كيف تستطيع طي جسمها بهذا الشكل، هذا شيء نادر وفريد جداً عند الأطفال وليبرتي فعلاً مميزة».

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