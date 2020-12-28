شكرا لقرائتكم خبر عن كوستا يطلب الرحيل في يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة : ضمياء فالح

كشف خبير الصفقات تانكريدي بالميري عن تقدم مهاجم أتلتيكو مدريد دييجو كوستا بطلب انتقال في يناير بعد تراجع مشاركاته لـ3 مباريات هذا الموسم عقب شراء النادي البرتغالي جواو فيليكس وانتقال الأوروجوياني لويس سواريز إليه من برشلونة.

وكان الأتلتي قرر عدم التمديد لكوستا كي يرحل مجاناً في الصيف لكن بالميري يعتقد أن إدارة الأتلتي فسخت عقد كوستا وستسمح له بالرحيل الشهر المقبل وسط اهتمام من توتنهام وباريس سان جيرمان.

ورحيل كوستا في يناير يعني أن مهاجم تشيلسي السابق لن يواجه زملاءه في البلوز بدور الـ16 رغم أنه عبر عن سعادته بعد القرعة، ورغم تراجع مشاركات النجم الإسباني - البرازيلي إلا أنه لعب 215 مباراة بقميص الأتلتي على فترتين وسجل 83 هدفاً و36 تمريرة حاسمة، وسجل كوستا هدفه الأول هذا الموسم في المباراة التي سجل فيها سواريز أمام ألتشي مطلع الشهر الجاري لكنه لم يشارك سوى 3 دقائق في مباراة الفوز على ريال سوسييداد 2- صفر الثلاثاء الماضي.

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