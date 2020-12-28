شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يؤكد انتمائه لمنظمة«الأذرع المفتوحة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف تقرير عن سر ارتداء الإسباني بيب جوارديولا «بلوفر» بخطوط حمراء تحت قميصه في مباراة فوز فريقه مانشستر سيتي على نيوكاسل 2- صفر في البوكسينج داي. حيث ارتدى جوارديولا معطفاً أسود فوق البلوفر لتفادي المطر والبرد أثناء المباراة لكنه ظهر بالبلوفر في المؤتمر الصحفي بعدها ولم يخف تضامنه لحملة «الأذرع المفتوحة» الخيرية التي تبرع لها في 2018 بـ130 ألف استرليني.

يذكر أن المنظمة الخيرية تساعد في إنقاذ اللاجئين عبر البحر المتوسط هربا من الحروب والجوع في القارة الإفريقية.

كانت هذه تفاصيل خبر جوارديولا يؤكد انتمائه لمنظمة«الأذرع المفتوحة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.