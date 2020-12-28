شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات احترازية صارمة فى مونديال اليد مصر 2021.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت اللجنة المنظمة العليا لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 المقرر انطلاقها فى شهر يناير المقبل على 4 صالات مختلفة، باستاد القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة وبرج العرب و6 أكتوبر، إجراءات احترازية صارمة للتصدى لفيروس كورونا، يرصدها الخليج 365 فى التقرير التالى :

- نظام الفقاعة "الحجر الصحي"

حرصت اللجنة المنظمة للبطولة على تطبيق الفقاعة "الحجر الصحي" على كل من يتواجد فى الحدث من حكام وإعلاميين وعاملين فنادق وسائقين.. إلخ لتفادى العدوى من أوى شخص وهو غلق الفنادق وعدم التواجد فى أى أماكن سوى الصالات وحافلات البطولة فقط.



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إخلاء فنادق البطولة من أى نزلاء

كما تشهد الإجراءات الاحترازية للبطولة إخلاء الفنادق الأربعة من أى نزلاء واقتصارها على العاملين فى البطولة فقط.

- تخصيص 6 حافلات للإعلاميين

فيما أكد حسين لبيب مدير البطولة تخصيص 6 حافلات للصحفيين للتنقل فى الملاعب يستقلها 9 أفراد فقط فى كل حافلة.

- مسحة طبية كل 48 ساعة

فيما أكد حازم خميس، رئيس اللجنة الطبية لبطولة العالم لكرة، إجراء مسحة طبية لجميع الأفراد المتواجدة داخل فقاعة العزل الصحى طوال أيام البطولة كل 48 ساعة ، مشيرا إلى أنه متوقع أن تصل عدد المسحات حتى نهاية البطولة إلى 20 ألف مسحة .

ـ فحصوصات طبية لجميع وفود المنتخبات قبل دخول الفنادق

كما سيتم عمل فحوصات طبية لجميع وفود المنتخبات فور الوصول من المطار ، حيث سيتم إصطحابهم بحافلات خاصة بالبطولة مباشرة لعمل الفحوصات .

- طبيب مصرى مرافق لكل منتخب

كما أكد رئيس اللجنة الطبية على تواجد طبيب مصرى مرافق لكل منتخب، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

- تخصيص غرف عزل داخل الفنادق

وأشار حازم خميس إلى تخصيص من 4 إلى5 غرف داخل كل فندق للعزل حال ثبوت وجود أى فرد أصيب بالفيروس، وإضافة معمل فرنسى من أوروبا أيضا، مع العلم ان صالات كبار الزوار غير مسموح بالتواجد فيها دون عمل مسحة طبية.

- سيارات إسعاف فى حالة استنفار خارجي

وضع سيارات الإسعاف في حالة استنفار خارجي وانتشار حر أثناء المباريات، وقال خميس إن سيارات إسعاف ستتمركز على مدار الساعة داخل فنادق الإقامة لتأمين اللاعبين والحكام والوفود المشاركة في البطولة وتكون كل سيارة مجهزة اسعافيا كوحدة عناية مركزة متنقلة ويعمل عليها طاقم اسعافي مدرب علي أعلي مستوى فني.

وأضاف خميس: سيتم تمركز سيارة إسعاف على مدار الساعة داخل صالات التدريب لتأمين اللاعبين والحكام والوفود المشاركة في البطولة وتكون كل سيارة مجهزة كوحدة عناية مركزة متنقلة ويعمل عليها طاقم إسعاف مدرب على أعلى مستوى فنى.