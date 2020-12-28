شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار إيجابية مسحة كورونا لمدير منتخب الشباب للمرة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع عادل محفوظ، مدير منتخب مصر للشباب لمسحة كورونا، وأثبتت العينة استمرار إيجابية حالة مدير المنتخب للمرة الثالثة على التوالي والتى كانت أحد أسباب منعه من السفر إلى تونس مع منتخب 2001 للمشاركة فى تصفيات شمال أفريقيا والذى كان يقوده ربيع ياسين قبل أن يودع الفريق البطولة بسبب إصابة أكثر من 15 لاعبا بكورونا .

في سياق متصل قررت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، بالتنسق مع وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية، تطبيق نظام التبادل بين الموظفين داخل مقر الجبلاية بهدف تقليص الأعداد داخل الاتحاد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا خاصة أن الأيام الأخيرة شهدت أكثر من إصابة بالفيروس بين الموظفين.

وشددت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة على جميع الموظفين باتباع الإجراءات الاحترازية خلال تواجدهم داخل مقر الجبلاية بارتداء الكمامات واستخدام الكحول، مع تعقيم مقر الجبلاية بشكل دورى كما أعفى اتحاد الكرة الموظفين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من الحضور لمقر الاتحاد.

وشهدت الأيام الأخيرة إعلان اتحاد الكرة عن ظهور أكثر من 5 إصابات بفيروس كورونا بين الموظفين فى إدارات الإعلام والحسابات والسكرتارية وشئون اللاعبين وغيرهم.