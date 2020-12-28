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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه نادى الزمالك، نظيره سموحة على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثالث بمسابقة الدورى الممتاز.



موعد مباراة الزمالك وسموحة فى الدورى موعد مباراة الزمالك وسموحة فى الدورى

ويلتقى الزمالك مع سموحة فى الخامسة من مساء الاثنين، في المباراة التي سوف تذاع على قناة اون تايم سبورتس الناقل الحصرى لبطولة الدوري المصري.

ويسعى الزمالك خلال مباراته أمام سموحة لاستعادة انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز التى استهلها بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد فى الجولة الأولى، ثم تبعها بالتعادل مع بيراميدز بهدف لمثله فى الجولة الثانية من المسابقة المحلية، ليحتل الأبيض المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 4 نقاط، فى حين احتل سموحة المركز السابع برصيد 5 نقاط، بعدما نجح فى الفوز فى مباراة والتعادل فى مباراتين حتى الآن.

وحرص البرتغالى باتشيكو على دراسة فريق سموحة فى المباريات الأخيرة التى خاضها فى الأسابيع الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، للوقوف على أبرز نقاط القوة والضعف لدى الفريق، خاصة فى ظل رغبته فى تحقيق الثلاث نقاط والفوز بالمباراة، لاستعادة الانتصارات فى المسابقة المحلية بعد التعثر الأخير أمام بيراميدز وفقدان نقطتين مهمتين فى مشوار الأبيض فى الجولة الثانية من المسابقة.