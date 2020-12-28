شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن تعافى فخر الدين بن يوسف من فيروس كورونا وجاهزيته لأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، عن أن مسحة فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق باتت سلبية، قائلا: "أصبح الدولى التونسى جاهزا للتواجد بشكل طبيعى ضمن صفوف الفريق وصار موقف دخوله قائمة المباراة المقبلة أمام أسوان من عدمها ،وفقا لرؤية الجهاز الفنى بقيادة محمد وهبة".

فخر اليدن بن يوسف يعتبر قوة ضاربة فى صفوف الإسماعيليى الذى يعاني من نتائج سلبية فى الفترة الاخيرة منها الخسارة أمام الجونة ثم التعادل أمام البنك الأهلى سلبيا مما جعل هناك قلق لدي الجماهير على مستقبل الفريق بالرغم من الصفقات الكثيرة التى ابرمها مجلس الغدارة إلا انها لم تنقذ النادي من لابداية السلبية.

ويحل الدراويش ضيفا على الفريق الأسوانى باستاد بتروسبورت غدا الثلاثاء فى خامس جولات مسابقة الدورى المحلى.

ويختتم اليوم الاثنين فريق الإسماعيلى استعداداته لمواجهة أسوان والمقرر لها غداً الثلاثاء على استاد السكة الجديد بالجولة الخامسة لمسابقة الدوري العام، حيث يخوض الدراويش المران الأخير على ستاد الاسماعيلية ثم يعلن المدير الفنى قائمة المباراة التى تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة استعداداً للمباراة التى يتطلع من خلالها لحصد أول فوز له فى المسابقة خلالها.

ولم يستطع الإسماعيلي تحقيق الانتصار الأول له بالدوري هذا الموسم، وذلك بعد تعادله في ثلاث مواجهات والخسارة في لقاء وحيد،وتعد هذا المرة هي الأولى مُنذ بداية الألفية الجديدة، التي يفشل فيها الإسماعيلي في تحقيق أي انتصار خلال أول 4 جولات بالدوري.

وتقدم طلعت يوسف باعتذار عن القيادة الفنية للفريق الأول للنادي الإسماعيلي لظروف عائلية، وتواجد طلعت مساء الخميس بالإسماعيلية لبدء مهمته مع الفريق بشكل رسمي لكنه اعتذر قبل التدريب.

وقرر مجلس إدارة الدراويش برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على الفريق الأول إقالة الجهاز الفنى بقيادة ريكاردوالذى قاد الدراويش فى 13 مباراة قبل رحيله فاز فى 4 وتعادل فى 4 وخسر خمسة مواجهات وأحرز 15 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.