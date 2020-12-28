شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 16 مباراة جمعت الزمالك وسموحة قبل صدام اليوم فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الزمالك لاستئناف مسيرته في الدوري بعد غياب أكثر من عشرة أيام عندما يحل ضيفاً على سموحة بملعب الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة بالموسم رقم 62 للمسابقة، ويُدير المباراة الحكم الدولي محمود عاشور.

ونستعرض موقف الفريقين هذا الموسم وأبرز أرقامهما وتاريخ المواجهات المنافسة بينهما في النقاط التالية:

- يدخل سموحة هذا اللقاء محتلاً المركز السابع برصيد 5 نقاط من ثلاث مباريات تعادل في 2 منها مع غزل المحلة والاتحاد السكندري (1 – 1) في أول جولتين، ثم تفوق على وادي دجلة بالقاهرة (2 – 1) في الجولة الرابعة.



- الزمالك في المركز التاسع برصيد 4 نقاط من مباراتين فاز في الأولى على المقاولون (2 – 0) ثم تعادل مع بيراميدز (1 – 1).



- 16 مباراة جمعت الطرفين في مسابقة الدوري منذ صعود سموحة موسم 2010 – 2011.



- الأرقام تعطي أفضلية كبيرة للزمالك بـ 7 حالات فوز و19 هدفاً مقابل 3 انتصارات و14 هدفاً للفريق السكندري و6 تعادلات أخرها (3 – 3) في الجولة 26 الموسم الماضي.



- في أخر لقاء بين الفريقين قلب الزمالك تاخره بهدف صلاح محسن لفوز بهدفي إمام عاشور و أحمد سيد"زيزو" في ربع نهائي كأس مصر بتاريخ 5 أكتوبر الماضي.

- هذه المواجهة ستكون الثانية للبرتغالي جايمي باتشيكو مع الزمالك أمام سموحة في مسابقة الدوري بعد أن قاده للفوز (2 – 0) في الجولة السادسة موسم 2014 – 2015 بثنائية باسم مرسي ومؤمن زكريا في الوقت بدل الضائع.