"الحمد لله على تواجدي في النادي".. موسيماني يهنئ الأهلي على جائزة جلوب سوكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
هنأ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول بالنادي الأهلي، محمود الخطيب ؤئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء، على تتويج النادي بجائزة نادي القرن الأفريقي والأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط.
وتسلم الخطيب، أمس الأحد، جائزة نادي القرن في أفريقيا والأكثر تتويجًا بالألقاب في الشرق الأوسط المقدمة من مسابقة جلوب سوكر.
وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال موسيماني: "تهانينا للنادي الأهلي، صناع التاريخ على المستوى العالمي، هذا نادي بمثابة مؤسسة ، الحمد لله على تواجدي ضمن هذا النادي الكبير".
جدير بالذكر أن موسيماني تولى القيادة الفنية للأهلي في شهر أكتوبر الماضي، خلفًا للسويسري رينيه فايلر، وقاد الفريق الأحمر للتتويج ببطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.
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