أسوان: لم نفكر في ضم ريان.. وندرس التدعيم من الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال مصطفى أمين المشرف العام بنادي أسوان، إن الجهاز الفني للفريق بقيادة سامي الشيشيني لم يفكر في التعاقد مع أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قال أمين: "ندرس ضم بعض اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وأضاف: "هناك أسماء مطروحة من ناديي الأهلي والزمالك، نحتاج لتدعيم مركز الهجوم".

وتابع: "اسم أحمد ياسر ريان لم يُطرح، ولم نفكر في ضمه إلى أسوان".

وخاض أسوان 4 جولات ببطولة الدوري المصري الممتاز، حقق الفوز في مباراتين وخسر في مثلهما، ويحتل حاليًا المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري.