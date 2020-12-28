"إسلام جابر بدلاً من طارق حامد".. تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي
استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة سموحة بالدوري.
ويلتقي الزمالك بنظيره سموحة، مساء اليوم الاثنين، في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة الثالثة من دوري WE المصري.
وسيعتمد باتشيكو على إسلام جابر في وسط ملعب الزمالك بجانب فرجاني ساسي، لتعويض غياب طارق حامد الذي تعافى مؤخراً من فيروس كورونا، كما سيلعب محمد عبدالغني بدلاً من محمود علاء المصاب بفيروس كورونا.
كما سيقود بالمغربي حميد أحداد خط هجوم الفريق أمام سموحة، بعد استبعاد مصطفى محمد من قائمة المباراة لأسباب فنية.
تشكيل الزمالك المتوقع:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
الدفاع: حازم إمام، محمود حمدي الونش، محمد عبدالغني، أحمد فتوح.
الوسط : فرجاني ساسي، إسلام جابر.
ثلاثي ما قبل المهاجم: يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.
الهجوم : حميد أحداد.
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