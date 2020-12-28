"خد الدوري وامشي".. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة لمصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

وجه طارق السيد المدافع الأيسر الأسبق لنادي الزمالك رسالة لمصطفى محمد مهاجم الفريق، وطالبه بضرورة أن يتمهل قبل الاحتراف لكي يستفيد الزمالك من المقابل المادي ولا يحرم النادي من حقه.

وشهدت الأيام الماضية اصرار من مصطفى محمد من أجل الرحيل للدوري الفرنسي، وسط رفض من جانب الزمالك بسبب القيمة المالية للعرض.

وقال طارق السيد في تصريحات لإذاعة "أون سبورت" "بالطبع كل لاعب لديه طموح، مصطفى محمد وصل لمرحلة من النضج وبالتأكيد من حقه يبحث عن فرصة الاحتراف خاصة في دوري مميز مثل فرنسا".

وأكمل "لكن نصيحتي له بأن مازال أمامه اللعب في الأولمبياد وبالتالي قد يُتاح أمامه فرص أفضل ويستفيد الزمالك بمضاعفة المقابل المادي، لماذا يريد أن يحرم الزمالك من حقه في الاستفاده منه؟".

واستمر "الزمالك يريد لمصطفى محمد الاحتراف في الوقت المناسب ويستفيد الجميع، مثلما يبحث مصطفى محمد على مصلحته فالزمالك أيضاً كذلك، أحبه وكل اللاعبين، لكن الجيل الحالي ماذا فعل للنادي؟".

وتابع "لو نظرنا للتاريخ، مصطفى محمد لم يحصل على بطولة دوري بعد مع الزمالك، في الجيل الحالي باستثناء 4 لاعبين لن تجد من فاز بالدوري، لم يفز الجيل الحالي بأفريقيا حتى رغم نتائجهم المميزة".

وشدد "شارك في الأولمبياد وساهم في تتويج الزمالك بالدوري بعد ذلك ارحل، العرض الذي جاء لك حالياً بسبب تألقك مع الزمالك، يجب أن تحترم تعاقدك مع الزمالك، الأمور ليست بعيدة".

وصرح "من حقك البحث عن مصلحتك لكن أيضاً يجب أن تنظر لمصلحة النادي الذي ساهم في رفع اسمك ويمنحك عقد جيد حتى لو حالياً ليس بكبير لكن وقت توقيعك كان المقابل جيد بالتأكيد".

وتحدث "لقد لعبت للزمالك سنوات مقابل 30 ألف في الموسم ولم أرحل رغم العروض".

وأشار "إسم الزمالك لا يقف على أي لاعب، نحب جميع اللاعبين بكل تأكيد لكن أقول لهم - خدوا الدوري وبعد كدة امشوا- هذا الجيل لم يفز بالدوري مع الزمالك ماذا سيفعلوا بالنادي لو فازوا بالدوري؟".

واختتم "يجب مراعاة ظروف النادي، عندما كانت الأمور مستقرة لم يبخل النادي على أحد، هل عندما يكون هناك ظروف يتم ذبح النادي، الفريق إن شاء الله يقدم مباراة طيبة أمام سموحة وتكون رسالة للجميع، من يريد الرحيل فليرحل، الزمالك لا يقف على أحد".