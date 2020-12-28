بالفيديو.. قناة الزمالك ترد على مسؤول بيراميدز.. والقباني ينفعل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

قامت قناة نادي الزمالك عبر الإعلامي خالد الغندور بالرد على تصريحات عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز.

وكان عمرو بسيوني مدير التعاقدات في بيراميدز قد صرح ونفى ما قيل عبر قناة الزمالك بأن ناديه عرض 30 مليون جنيه في الموسم كراتب لمصطفى محمد.

وقال الغندور في تصريحاته "عمرو بسيوني له الاحترام والتقدير، لكن بالتأكيد أي شخص يتفاوض مع لاعب لن يفصح عن الأمر علناً، خاصة وإن كان اللاعب لديه عقد ممتد مع النادي".

وشدد "ما ذكرته بخصوص مفاوضات بيراميدز مع مصطفى محمد معلومة مؤكدة".

وصرح "هل لو كان شخصاً سأل عمرو بسيوني وقت تفاوضه مع رمضان صبحي وحقيقة الأمر سيقوم بالاجابة بالتأكيد، بالطبع كان سينفي، هذا ما يفعله الجميع".

وأكد "أي شخص يتفاوض مع لاعب لديه عقد مع ناديه لن يصرح بهذا، لو كشف الأمر لتعرض للعقاب".

ومن جانبه رد وائل القباني قائد الزمالك الأسبق منفعلاً "ما هذا الكلام الذي يقال، ما معنى أن الزمالك يريد إعلاء شأن لاعبيه بالإعلان عن تفاوض بيراميدز معهم؟".

واستمر "نحن نتحدث عن نادي الزمالك، نادي كبير وليس مركز شباب، هل حالياً أصبح بيراميدز يفوق الزمالك وأعلى منه، أمر غريب".