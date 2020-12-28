وزير الرياضة يتحدث عن.. تحدي الطبيعة.. ودعم الزمالك مثل الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن تنظيم بطولة كأس العالم لليد المقرر له في يناير المقبل، بجانب دعم الوزارة للزمالك.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب 9090"، قال صبحي: "لدينا القدرة على النجاح، نتحدى الطبيعة في تنظيم البطولة، الاتحاد الدولي أكد على إقامة البطولة في موعدها، التحدي أننا ننظم بطولة في وجود كورونا".

وأَضاف: "وضعنا في الاعتبار كافة التفاصيل، حصلنا على كامل الدعم من كافة الجهات المعنية، نحاول أن نثبت للعالم قدرتنا على تنظيم البطولة".

وتابع: "لا لغلق الأنشطة الرياضية، نشدد على كافة الإجراءات الاحترازية، الوضع وصل ذروته في بعض أنحاء أوروبا وكل البطولات تقام في موعدها".

وواصل: "نعم لن نضر بصحة أولادنا، ولكننا ندير المنظومة ككل، وإذا (لا قدر الله) حدث ما يجبرنا على الغلق فسيتم الإعلان بشكل رسمي".

وأكمل: "جميع المنتخبات أكدت على حضورها للمنافسة على البطولة، مدرب منتخب ألمانيا أكد في تصريحات صحفية أنه سعيد لخوض هذا التحدي في مصر، أيضًا المنتخب الياباني سيحضر إلى القاهرة مبكرًا، أمامنا فرصة لنقل صورة جيدة عن مصر للعالم".

وعن انتخابات اتحاد الكرة، قال: "لا استثناءات في انتخابات اتحاد الكرة، نحترم قرارات الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، وهو من طلب تعيين 3 أشخاص لإدارة الاتحاد".

وبسؤاله عن وضعية نادي الزمالك، وما أثير حول اجتماعه مع التونسي فرجاني ساسي، قال صبحي: "من البداية قلنا إننا ندعم كافة الكيانات، تدخلنا في أزمة الأهلي الموسم الماضي ونكرر الأمر مع الزمالك هذا العام".

وأردف: "مع احترامي لكل من أدار النادي، دور الوزارة هو الحفاظ على الكيان، عملنا هو مساعدة الزمالك على استعادة حقوقه".

وأتم: "كما سبق وقلت ساسي كان يرغب في الاطمئنان على وضعية النادي، في النهاية الأهلي والزمالك صورة للكرة المصرية داخل مصر وخارجها".